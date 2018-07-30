2018-07-30T12:30:38+03:00
Политика

Путин подписал законы о создании отдельных апелляционных и кассационных судов

Законы предусматривают, что будут созданы девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин подписал законы о создании в России отдельных кассационных и апелляционных судов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 30 июля.

Согласно подписанным законам, в России будут созданы девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции. Апелляционные суды будут рассматривать апелляции вместо Верховного суда.

Нововведение необходимо для обеспечения максимальной независимости и самостоятельности судов при рассмотрении апелляционных и кассационных жалоб, заявил ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас,

Законы предусматривают также размещение организуемых кассационных и апелляционных судов в разных городах. Кассационные суды будет находиться в Саратове, Москве, Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Самаре, Челябинске, Кемерово и Владивостоке. Кроме того, в Новосибирске будет размещен военный кассационный суд.

Апелляционные суды разместят в Москве, Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Новосибирске. Апелляционный военный суд будет находиться в городском округе Власиха Московской области.

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