Путин подписал законы о создании отдельных апелляционных и кассационных судов

СЕГОДНЯ 12:30 2018-07-30T12:30:38+03:00

Законы предусматривают, что будут созданы девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции

Изменить размер текста: A A

Президент РФ Владимир Путин подписал законы о создании в России отдельных кассационных и апелляционных судов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 30 июля.

Согласно подписанным законам, в России будут созданы девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции. Апелляционные суды будут рассматривать апелляции вместо Верховного суда.

Нововведение необходимо для обеспечения максимальной независимости и самостоятельности судов при рассмотрении апелляционных и кассационных жалоб, заявил ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас,

Законы предусматривают также размещение организуемых кассационных и апелляционных судов в разных городах. Кассационные суды будет находиться в Саратове, Москве, Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Самаре, Челябинске, Кемерово и Владивостоке. Кроме того, в Новосибирске будет размещен военный кассационный суд.

Апелляционные суды разместят в Москве, Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Новосибирске. Апелляционный военный суд будет находиться в городском округе Власиха Московской области.