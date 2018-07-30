2018-07-30T12:32:08+03:00
Экономика

ЦБ: Число выявленных «черных кредиторов» увеличилось в 2018 году вдвое

Рост числа обнаруженных случаев мошенничества в регуляторе связывают с расширением своей деятельности по противодействию недобросовестным практикам
Денис СУХОВ
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ЦБ: Число выявленных «черных кредиторов» увеличилось в 2018 году вдвоеЦБ: Число выявленных «черных кредиторов» увеличилось в 2018 году вдвоеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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За январь-июнь 2018 года Цетробанк выявил 1890 организаций, занимавшихся нелегальным кредитованием населения без соответствующей лицензии (так называемое «черное кредитование»). О этом сообщил журналистам директор департамента недобросовестных практик Банка России Валерий Лях.

По сравнению с прошлым годом, число обнаруженных «черных кредиторов» выросло в два раза и уже превысило показатели за весь прошлый год — тогда ЦБ выявил 1300 недобросовестных организаций. Такую ситуацию в регуляторе связывают с увеличением собственной активности в регионах и более тесным сотрудничеством с общественностью и правоохранительными органами.

Кроме того, с начала этого года приостановил деятельность 82 организаций с признаками финансовой пирамиды. Заметной тенденцией стало привлечение средств населения в пирамиды, основанные на псевдоинвестициях в криптовалюты, отмечает Лях.

По его словам, средняя сумма средств, вложенных гражданами в пирамиды на мнимых инвестициях в криптоактивы, в 2,5 раза среднее вложение в обычную пирамиду и составляет около 100 тысяч рублей.

Также в первом полугодии Банк России инициировал блокировку 1104 сайтов, 182 из которых принадлежали лжебанкам.

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