СЕГОДНЯ 12:48 2018-07-30T12:49:12+03:00

СКР попросил арестовать трех сестер, признавшихся в убийстве своего отца в Москве Фото: СОЦСЕТИ

Ранее по подозрению в совершении преступления были задержаны три родные сестры в возрасте 17, 18 и 19 лет

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Следственный комитет попросил арестовать трех сестер, признавшихся в убийстве своего отца. Как сообщила представитель столичного главка ведомства Юлия Иванова, вопрос об избрании меры пресечении девушкам решит суд.

"Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении девушек меры пресечения, связанной с лишением свободы", - сказала Иванова.

Напомним, вечером в пятницу, 27 июля, в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего мужчины. Позже выяснилось, что Михаил Хачатурян умер от множественных колото-резаных ран. По подозрению в убийстве были задержаны дочери погибшего — девушки 17, 18 и 19 лет. Как сообщила «Комсомольская правда», за несколько месяцев до своей смерти отец угрожал дочерям, когда в момент его отъезда к ним в квартиру пришел старший брат девушек с другом.

"По подозрению в совершении преступления задержаны трое дочерей потерпевшего в возрасте 17, 18 и 19 лет. В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий", - добавила Иванова, передает "Интерфакс".

Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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