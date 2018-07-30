2018-07-30T13:33:59+03:00
Общество

В мире начинается дефицит пилотов

С каждым годом возникает все большая потребность в увеличении количества квалифицированного персонала для осуществления перевозок
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Aвиакомпании столкнулись с дефицитом пилотовAвиакомпании столкнулись с дефицитом пилотовФото: Иван ВИСЛОВ
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Потребности в перелетах у населения растут, а значит возникает потребность в увеличении квалифицированного персонала. По прогнозам аэрокосмической корпорации Boeing, в ближайшие лет 20 лет авиакомпаниям уже потребуются до 800 тысяч новых сотрудников в качестве пилота. Эта цифра варьируется: у Азиатско-Тихоокеанского региона планируется оставить около 261 тысячу летчиков. Следом идут Северная Америки (206 тысяч), Европа (146 тысяч), Ближний Восток (64 тысячи), Латинская Америка (57 тысяч), Африка (29 тысяч), а также Россия и страны Центральной Азии (27 тысяч).

Гендиректор и президент ассоциации Александр де Жюньяк отмечает высокую тенденцию к росту пассажиров. По его мнению, это «фантастическая новость в плане инноваций и финансового благополучия». В будущем это приведет к еще большему развитию транспортной сферы, считает эксперт.

Как передают "Известия", транспортная сфера представляет собой мощный вызов для правительств и для самой отрасли, однако им еще предстоит услышать друг друга.

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