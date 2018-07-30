Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем Ирину Винер-Усманову

СЕГОДНЯ 13:14 2018-07-30T13:14:50+03:00

По словам премьер-министра РФ, президента Всероссийской федерации художественной гимнастики совершила "настоящую революцию" в этом виде спорта

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Глава правительства России Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, заслуженного тренера РФ Ирину Винер-Усманову. В своей поздравительной телеграмме премьер-министр отметил, что знаменитый тренер совершила "настоящую революцию в художественной гимнастике".

"Вы совершили настоящую революцию в художественной гимнастике, сделав этот вид спорта одним из самых красивых и популярных. Благодаря Вам на спортивном небосклоне зажглось множество ярчайших звезд – чемпионок мира, Европы, Олимпийских игр", – говорится в поздравлении.

В понедельник, 30 июля, Ирина Винер-Усманова отмечает свое 70-летие. Она является президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики с 2008 года, а также заслуженным работником физической культуры и Героем труда РФ. Среди ее учениц чемпионки Олимпийских игр Юлия Барсукова, Алина Кабаева, Евгения Канаева, Маргарита Мамун и другие.