2018-07-30T13:26:02+03:00
В мире

СМИ: Япония сворачивает комплексы ПРО на юго-западе страны на фоне снижения ракетной угрозы со стороны КНДР

Военное руководство больше не видит необходимости держать в боевой готовности системы ПВО Patriot PAC-3 из-за наметившейся стабилизации отношений между США и Северной Кореей
Денис СУХОВ
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Комплекс Patriot PAC-3 в центре ТокиоКомплекс Patriot PAC-3 в центре ТокиоФото: REUTERS
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Министерство обороны Японии приняло решение свернуть противоракетные комплексы Patriot PAC-3, дислоцированные на юго-западе страны. Об этом сообщают местные СМИ.

Речь идет об установках, размещенных в августе 2017 года в префектурах Коти, Симанэ, Хиросима и Эхиме. Тогда Пхеньян грозился нанести удар по американской базе на Гуаме и предполагалось, что северокорейские ракеты полетят над территорией Японии.

Теперь японское военное руководство уверено, что угроза ракетных пусков со стороны КНДР существенно снизилась на фоне стабилизации американо-северокорейских отношений после саммита в Сингапуре. Вместе с тем отпала и необходимость держать системы ПВО в постоянной боевой готовности. Тем не менее подчеркивается, что комплексы Patriot в любой момент могут быть вновь развернуты в случае необходимости.

Напомним, Япония располагает двухуровневой системой противоракетной обороны. В нее входят корабли с комплексами Aegis — их ракеты SM-3 призваны сбить баллистические ракеты противника на средней части ее траектории. Если им это не удастся, в дело вступят установки Patriot PAC-3, способные перехватывать ракеты на заключительном этапе полета.

Кроме того, Япония намерена приобрести две установки Aegis Ashore наземного базирования. Предполагается, что их развернут к 2023 году на севере и юго-западе страны.

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