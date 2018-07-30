«Нет изменений в худшую сторону»: пресс-секретарь Кобзона рассказала о его состоянии

СЕГОДНЯ 13:29 2018-07-30T13:30:07+03:00

Ранее жена артиста опровергла информацию о том, что он впал в кому

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Нет никаких изменений в худшую сторону в состоянии народного артиста СССР и депутата Госдумы Иосифа Кобзона. Об этом заявила его пресс-секретарь Варвара Виноградова.

Напомним, в субботу, 28 июля, некоторые СМИ сообщили о том, что Кобзон был госпитализирован и находится в коме. Источник в Госдуме заявил, что Кобзон, который является первым заместителем председателя комитета ГД по культуре, находится в стабильно тяжелом состоянии, передает РИА Новости.

Однако жена Иосифа Кобзона Неля в интервью журналисту «Комсомольской правды» Александру Гамову опровергла информацию о тяжелом состоянии артиста. Она рассказала, что посещала супруга в больничной палате вместе с Валентиной Терешковой, где они пели песни, а Иосиф Давыдович подсказывал им слова. Также данные о коме опровергла сестра народного артиста СССР Гелена.

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