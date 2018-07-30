2018-07-30T14:01:06+03:00
Политика

Террористы вновь нарушили режим перемирия в Сирии

Стрельба зафиксирована в Латаки и Алеппо
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Сирии девять раз за сутки нарушили режим перемирияВ Сирии девять раз за сутки нарушили режим перемирияФото: REUTERS
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За минувшие сутки на территории Сирии российско-турецкая комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировала девять случаев беспорядочной стрельбы. Шесть нарушений было выявлено в провинции Латакия, три — в Алеппо.

При этом отмечается, что турецкой частью представительства нарушений за минувший день выявлено не было. По данным экспертов, ситуация в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

Добавим, что за сутки Центром по примирению враждующих сторон была проедена гуманитарная акция. В Дамаске местным жителям было выдано 80 килограммов меда и 33 набора сладостей. Кроме того военные врачи оказали медицинскую помощь почти сотне нуждающимся, передает сайт телеканала «Звезда».

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. На сегодняшний день к режиму перемирия присоединились 234 вооруженных формирования.

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