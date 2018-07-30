2018-07-30T14:08:42+03:00
Происшествия

СМИ: В доме зарезанного дочерьми москвича нашли арсенал оружия

Правоохранители изъяли охотничье ружье, патроны, арбалет с дротиками, пневматическое и травматическое оружие
Денис СУХОВ
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СМИ: В доме зарезанного дочерьми москвича нашли арсенал оружияСМИ: В доме зарезанного дочерьми москвича нашли арсенал оружияФото: СОЦСЕТИ
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Полиция изъяла целый арсенал оружия из дома 57-летнего Михаила Хачатуряна, которого зарезали собственные дочери на северо-востоке столицы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В частности, он рассказал РИА Новости, что в доме погибшего обнаружили охотничье ружье, патроны, арбалет с дротиками, а также пневматическое и травматическое оружие.

«Из квартиры изъяты нож, шкатулка с неизвестными таблетками, арбалет с 16 дротиками к нему, травматический пистолет, сигнальный револьвер «Наган», охотничье ружье, патроны в нему, а также пневматические пистолет и револьвер», - пояснил собеседник агентства.

В настоящее время правоохранители устанавливают, законно ли данный арсенал хранился в доме погибшего.

Как сообщал сайт «КП», ранее на лестничной клетке многоэтажного дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело мужчины с многочисленными ранениями шеи и груди. Но следующий день по подозрению в убийстве были задержаны три дочери погибшего — 17, 18 и 19 лет.

В ходе допроса девушки признались в убийстве, объяснив свои действия самозащитой от отца, который « в течение длительного времени причинял им моральные страдания».

В настоящее время девушки находятся под стражей, против них выдвинуты обвинения. Следствие намерено добиваться помещения подозреваемых под арест.

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