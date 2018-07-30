Четыре иностранных туриста погибли при наезде автомобиля в Таджикистане

СЕГОДНЯ 15:22 2018-07-30T15:33:16+03:00

На данный момент инцидент рассматривается как ДТП, однако есть и другие версии

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Четверо иностранных туристов погибли в результате наезда автомобиля в Таджикистане. Такое заявление сделали в пресс-службе министерства внутренних дел республики.

Инцидент произошел в воскресенье, 29 июля, примерно в 15:30 на территории джамоата Себистон Дангаринского района Хатлонской области. Неизвестный мужчина за рулем автомобиля совершил наезд на группу из семи человек, которые впоследствии оказались иностранными гражданами. Сразу после содеянного водитель поспешил скрыться.

Между тем, три человека погибли сразу на месте происшествия. Еще один пострадавший скончался в местной больнице. Трое других иностранцев получили легкие телесные повреждения. Им была оказана необходимая медицинская помощь и морально-психологическая поддержка.

По поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона все подразделения силовых структур были мобилизованы с целью задержания виновника инцидента. Следственные мероприятия продолжаются.

"Первая версия предполагает дорожно-транспортное происшествие, также отрабатываются и другие версии", - сообщается на сайте МВД Таджикистана.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в минувшее воскресенье еще одна серьезная авария произошла в Приморье. Там пьяный 52-летний водитель "Лексуса" сбил троих детей на пляже.