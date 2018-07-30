Греческий суд удовлетворил запрос об экстрадиции Александра Винника в Россию

СЕГОДНЯ 15:27 2018-07-30T15:27:34+03:00

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Суд греческого города Салоники в ходе заседания в понедельник удовлетворил запрос об экстрадиции россиянина Александра Винника на родину. Об этом сообщил адвокат Илиас Спирлиадис.

«Суд принял решение о выдаче Александра Винника в Россию. Мы подали ходатайство о том, чтобы Александра освободили из-под стражи и изменили ему меру пресечения на домашний арест. Нам в этом отказали. Мы собираемся этот отказ процессуально обжаловать», - цитирует юриста ТАСС.

Касательно решения об эксрадиции Винника в Россию, Спирлиадис отметил, что оно устраивает как сторону защиты, так и самого обвиняемого.

«Александр согласен, он всегда хотел, чтобы его выдали в Россию», - подчеркнул адвокат.

Как сообщал сайт «КП», Александра Винника задержали в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, которые обвиняют его в отмывании от 4 до 9 млрд долларов через криптовалютную биржу BTC-e. Генпрокуратура РФ направила два запроса на выдачу Винника — в России против него возбуждено дело по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Именно второй запрос удовлетворил салоникский суд 30 июля.

Наконец, Париж также направил запрос на экстрадицию Винника, обвинив его в вымогательстве и отмывании денег «на территории Франции» в составе преступной группировки в период с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года. При этом россиянин с лета 2017 года находится в главном изоляторе Салоник и Францию не посещал.

Тем не менее, 13 июля салоникский суд обсуждал по ускоренной процедуре французский запрос на экстрадицию Винника и удовлетворил его, однако защита оперативно обжаловала решение в Верховном суде Греции — инстанция рассмотрит апелляцию 4 сентября.