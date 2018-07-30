2018-07-30T15:49:01+03:00
Происшествия

Германия экстрадировала в РФ обвиняемого в поставках кокаина из Аргентины Андрея Ковальчука

По словам адвоката, обвиняемый находится в СИЗО «Матросская тишина»
Денис СУХОВ
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ФОТО: сlаrin.cоmФОТО: сlаrin.cоm
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Германия экстрадировала в Россию Андрея Ковальчука, обвиняемого в в организации поставок кокаина из Аргентины. Об этом сообщил его адвокат Владимир Жеребенков.

«Из Германии Ковальчук экстрадирован в Россию. В данный момент он находится в СИЗО «Матросская Тишина», ему предъявили обвинение в контрабанде наркотиков», - цитирует Жеребенкова ТАСС.

Юрист отметил, что адвокаты Ковальчука в Германии обжаловали решение об экстрадиции, так как не были даже соответствующим образом уведомлены о нем.

Напомним, в феврале МИД РФ сообщил, что правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию по ликвидации канала поставки наркотиков в Европу.

В одном из зданий российского посольства в Буэнос-Айресе была обнаружена крупная (389 кг) партия кокаина, принадлежащая одному из технических сотрудников дипмиссии, который к тому моменту он уже закончил командировку в Аргентину.

В ходе расследования были установлены и задержаны шесть фигурантов дела: трое в России (Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов), двое в Аргентине и один в Германии (предполагаемый организатор преступной группы Андрей Ковальчук).

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