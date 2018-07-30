2018-07-30T15:59:52+03:00
Общество

Умер Сергей Шеховцов – актер из сериала «Дальнобойщики»

Актер Сергей Шеховцов умер, когда пошел гулять с собакой
Екатерина БОЛГОВА
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Актер Сергей Шеховцов. Фото: театр "Современник"/FacebookАктер Сергей Шеховцов. Фото: театр "Современник"/Facebook
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Умер Сергей Шеховцов — актер театра «Современник». У него остановилось сердце во время прогулки с собакой. Как сообщается на странице «Современника» в Facebook, в театре выражают соболезнования жене и двум сыновьям Шеховцова.

"Сережа начинал в "Современнике-2" практически мальчишкой, после окончания Школы-студии МХАТ. Потом долгие годы, так или иначе, сотрудничал с "Современником". Каждая его роль в наших спектаклях была очень заметна и невероятно важна", — говорится в сообщении театра.

Отмечается, что последние роли Шеховцова были в постановках "ГенАцид. Деревенский анекдот" и "Не становись чужим".

Сергей Шеховцов был знаменит также своими работами в сериалах "Дальнобойщики", "Марш Турецкого", "Жизнь и судьба" и"Кровавая барыня".

О дате и времени прощания с артистом будет сообщено позже.

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