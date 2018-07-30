СЕГОДНЯ 16:17 2018-07-30T16:17:51+03:00

Им стал начальник Главного военно-политического управления Минобороны генерал-полковник Андрей Картаполов

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Президент России Владимир Путин назначил нового заместителя министра обороны, начальника Главного военно-политического управления генерал-полковника Андрея Картаполова. Ранее он был Западного военного округа.

"Назначить генерал-полковника Андрея Картаполова заместителем министра обороны РФ - начальником Главного военно-политического управления ВС РФ, освободив его от занимаемой должности", - сообщается в тексте указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Ранее в министерстве обороны было создано Главное военно-политическое управление.

Андрей Картаполов родился в 1963 году в Германской Демократической Республике. Выпускник Московского высшего общевойскового командного училища, Военной академии имени Фрунзе, Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Служил в Группе советских войск в Германии, Западной группе войск и Дальневосточном военном округе. В ноябре 2015 года указом президента РФ назначен командующим войсками Западного военного округа. Награжден орденом "За военные заслуги", многими медалями.