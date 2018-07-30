Путин назначил нового заместителя министра обороны
Президент России Владимир Путин назначил нового заместителя министра обороны, начальника Главного военно-политического управления генерал-полковника Андрея Картаполова. Ранее он был Западного военного округа.
"Назначить генерал-полковника Андрея Картаполова заместителем министра обороны РФ - начальником Главного военно-политического управления ВС РФ, освободив его от занимаемой должности", - сообщается в тексте указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Ранее в министерстве обороны было создано Главное военно-политическое управление.
Андрей Картаполов родился в 1963 году в Германской Демократической Республике. Выпускник Московского высшего общевойскового командного училища, Военной академии имени Фрунзе, Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Служил в Группе советских войск в Германии, Западной группе войск и Дальневосточном военном округе. В ноябре 2015 года указом президента РФ назначен командующим войсками Западного военного округа. Награжден орденом "За военные заслуги", многими медалями.