2018-07-30T17:32:48+03:00
Сочные новости

Большой рыжий пес испугался эскалатора, поэтому хозяину пришлось взять его на руки #сочныеновости

Подниматься на верхний этаж вместе с владельцем собаке было не страшно [видео]
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Видеозапись с названием «Помоги, человек!» покорила миллионы сердец по всему миру. Огромный рыжий пес так испугался эскалатора в одном из торговых центров, что его хозяину пришлось брать питомца на руки, чтобы вместе проехать через большую движущуюся лестницу.

На ролике видно, как собака, увидев огромный эскалатор, начала отчаянно сопротивляться и пригибаться к земле, пока ее владелец пытался дотащить поводок до нужного места. Но уже спустя пару секунд мужчина сдался и сам подошел к напуганному животному, чтобы взять питомца на ручки. Счастье пса не знало предела. Маленькая семья спокойно поднялась на верхний этаж, заслужив улыбки окружающих.

Как сообщает Ридус, видеоролик собрал более 3 миллионов просмотров за короткий промежуток времени и стал "умилительным трендом" июля 2018-го года.

Сочные новости.

Большая собака испугалась эскалатора.

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