Большой рыжий пес испугался эскалатора, поэтому хозяину пришлось взять его на руки #сочныеновости
Видеозапись с названием «Помоги, человек!» покорила миллионы сердец по всему миру. Огромный рыжий пес так испугался эскалатора в одном из торговых центров, что его хозяину пришлось брать питомца на руки, чтобы вместе проехать через большую движущуюся лестницу.
На ролике видно, как собака, увидев огромный эскалатор, начала отчаянно сопротивляться и пригибаться к земле, пока ее владелец пытался дотащить поводок до нужного места. Но уже спустя пару секунд мужчина сдался и сам подошел к напуганному животному, чтобы взять питомца на ручки. Счастье пса не знало предела. Маленькая семья спокойно поднялась на верхний этаж, заслужив улыбки окружающих.
Как сообщает Ридус, видеоролик собрал более 3 миллионов просмотров за короткий промежуток времени и стал "умилительным трендом" июля 2018-го года.
Сочные новости.
Большая собака испугалась эскалатора.
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