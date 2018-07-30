Барак Обама станцевал на концерте Бейонсе

СЕГОДНЯ 17:17 2018-07-30T17:17:34+03:00

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Бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель снова стали часть мелькать в СМИ. На этот раз семью заметили на концерте известной американской певицы Бейонсе.

По сети мгновенно разлетелось видео с танцующим экс-президентом. Рядом была его жена, которая так же не пыталась контролировать эмоции, а просто наслаждалась происходящим и подпевала. Как передает издание argumenti, многие пользователи с восторгом восприняли такое веселое и непринужденное поведение экс-президента и бывшей первой леди США.

Напомним, это не первый случай, когда бывшего президента застают в такой непринужденной обстановке. Ранее сайт Kp.ru писал, что покинув Белый дом зимой 2017 года, Обама первым делом направился на Британские Виргинские острова. Охрана целых 8 лет не давала ему заниматься любимым серфингом. И, сдав бразды правления, Барак с удовольствием предавался этому хобби в компании супруги и миллиардера Ричарда Брэнсона.

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