2018-07-30T18:00:15+03:00
В мире

Власти США в течение восьми лет негласно наблюдали за авиапассажирами

Находящиеся на борту самолетов воздушные маршалы наблюдали за поведением и действиями пассажиров и передавали информацию в Управление по безопасности на транспорте
Денис СУХОВ
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СМИ: Власти США в течение восьми лет негласно наблюдали за авиапассажирамиСМИ: Власти США в течение восьми лет негласно наблюдали за авиапассажирамиФото: Иван ВИСЛОВ
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Сотрудники американского Управления по безопасности на транспорте в течение восьми лет ведут негласное наблюдение за авиапассажирами, по каким-либо причинам попавшим в поле зрения ведомства.

Программа под названием «Спокойные небеса» действовала с 2010 года, как утверждается, в антитеррористических целях. Однако до последнего времени ее подробности не разглашались широкой общественности, сообщает ФАН.

В рамках программы воздушные маршалы США вели негласное наблюдение за пассажирами авиарейсов, которые по той или иной причине были интересны УБТ. При этом в ведомстве не конкретизируют, по каким критериям определяли подозрительных лиц.

В частности, маршалы должны были подмечать особенности поведения подозрительных пассажиров, их активность или пассивность, нервозность и даже частоту посещения ими туалета. Собранные сведения передавались для анализа в УБТ.

В Управлении такую практику считают схожей с полицейским патрулированием в местах повышенной террористической угрозы. В то же время с подобной оценкой согласны далеко не все правозащитники — ведь речь идет о вмешательстве в личную жизни, а в подавляющем большинстве случаев слежка велась за людьми, никак с терроризмом не связанными.

Критики также отмечают, что слежка не только сомнительно выглядит с правовой точки зрения, но и вероятно является бесполезной тратой денег налогоплательщиков — ведь нет никаких данных о том, что «Спокойные небеса» позволили предотвратить какой-либо преступный замысел или привели к аресту хотя бы одного опасного пассажира.

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