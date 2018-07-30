В Госдуме рассказали, что помогло РФ выиграть в споре с Украиной в ВТО

СЕГОДНЯ 18:11 2018-07-30T18:12:26+03:00

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Подавая иск против России во Всемирную торговую организацию, Украина надеялась, что ее члены продемонстрируют предвзятое отношение, однако все вышло иначе. Такое заявление сделал первый заместитель председателя Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей РФ Владимир Гутенев.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне ВТО встала на сторону нашей страны в споре с Украиной. Киев требовал признать незаконной приостановку Москвой действия сертификатов соответствия украинских железнодорожных производителей, из-за чего импорт продукции данной отрасли в РФ сократился в 20 раз за несколько лет.

"Привлечение подобных структур возникает тогда, когда оппоненты России, не имея возможности конкурировать с ней, надеются на ангажированность позиции ряда международных организаций. Это было и при обеспечении ОЗХО, и в ряде других случаев", - цитирует газета "Известия" депутата.

По его словам, ряд инцидентов, произошедших в международных институтах, вселили в руководство Украины уверенность в том, что можно просто навязать свою продукцию, не имея на это достаточно оснований.