2018-07-30T20:31:35+03:00
Спасатель

МЧС сможет закрывать торговые центры за нарушение правил пожарной безопасности

Ведомство подготовило изменения в Кодекс об административных правонарушениях
Дмитрий КОЗУРОВ
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За четыре месяца инспекторы проверили 90 тысяч торговых центов по всей странеЗа четыре месяца инспекторы проверили 90 тысяч торговых центов по всей странеФото: Михаил ФРОЛОВ
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МЧС получит право приостанавливать работу торгово-развлекательных центров и других мест массового скопления людей в случае нарушения ими правил пожарной безопасности. Такие нормы прописаны в поправках в КоАП, которые ведомство подготовило по поручению Правительства страны.

Документ предусматривает не только приостановку работы объекта на срок до 90 суток, но и крупные штрафы — до 400 тысяч рублей для юридических лиц.

- Такие санкции были и раньше, но применялись только в том случае, если нарушения на объекте выявлялись повторно, - объясняет директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев. - Мы уверены, что на такие нарушения необходимо реагировать сразу.

Теперь, обнаружив в торговом центре, магазине, кинотеатре или любом другом месте массового скопления людей нарушение, инспектор Госпожнадзора будет отправлять протокол в суд, где примут решение о штрафе или закрытии объекта.

В документе четко прописано, в каких случаях ТЦ придется приостановить работу. Такое наказание грозит, если не работают системы автоматического пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, сигнализация. Сейчас проект закона проходит согласования со всеми заинтересованными ведомствами.

Необходимость таких мер показали внеплановые проверки торгово-развлекательных комплексов и подобных объектов, которые МЧС начало по всей стране после трагедии в кемеровской «Зимней вишне». За четыре месяца инспекторы обошли 90 тысяч объектов. В ходе проверок обнаружилось больше 280 тысяч нарушений противопожарных требований.

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