2018-07-30T21:30:22+03:00
Происшествия

Подозреваемые в нападении на туристов в Таджикистане ликвидированы

Лишь одного вероятного злоумышленника удалось задержать живым
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Таджикистане обезвредили всех преступников, которые наехали в автомобиле на группу туристовВ Таджикистане обезвредили всех преступников, которые наехали в автомобиле на группу туристовФото: Александр БОЙКО
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Полиция Таджикистана раскрыла личности подозреваемых в совершении автомобильного наезда на группу иностранных туристов. Все злоумышленники оказались гражданами республики. Такое заявление сделали в министерстве внутренних дел Таджикистана.

На данный момент двое подозреваемых ликвидированы, одного удалось взять живым. Уточняется, что правоохранителям пришлось применить оружие, поскольку юноши оказали сопротивление.

"Трое разыскиваемых преступников были выявлены и обезврежены на территории села Осмондара Дангаринского района", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Там же приводятся имена вероятных преступников. Так, в убийстве подозреваются жители Пянджского района Зафарджон Сафаров и Асомуддин Маджидов 1999 года рождения, а также уроженец города Нурек Джафариддин Юсуфов 1997 года рождения.

Именно последнему молодому человеку принадлежал автомобиль марки “Део-Леганза”, обнаруженный на территории села Торбулок Дангаринского района. Повреждения на машине свидетельствуют о том, что с ее помощью был совершен наезд на велосипедную группу из семи человек

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в результате происшествия погибли четыре человека, еще трое получили травмы.

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