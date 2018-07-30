2018-07-30T22:55:30+03:00
Политика

"Замечательная встреча": Трамп оценил переговоры с Путиным в Хельсинки

По словам президента США, саммит прошел отлично, и лишь американские СМИ пытались представить все в другом свете
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки прошла просто замечательно. Такое заявление глава государства сделал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Белом доме.

"У меня была замечательная встреча с российским президентом Путиным. Я думаю, это была замечательная встреча в том, что касается будущего, безопасности, экономического развития, защиты Израиля", - подчеркнул республиканец.

По его словам, "лживые" американские СМИ пытались очернить саммит Россия-США, продемонстрировав его в совершенно нелицеприятном свете, передает ТАСС.

Стоит отметить, что ранее Трамп уже выступал с такими обвинениями в отношении масс-медиа. Тогда он заявил, что его встреча с Путиным имела "огромный успех, но только не для фейковых новостей".

Напомним, что саммит состоялся 16 июля в столице Финляндии и был направлен на нормализацию двусторонних отношений между странами, передает сайт kp.ru.

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