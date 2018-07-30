2018-07-30T23:59:12+03:00
Происшествия

Ответственность за атаку на туристов в Таджикистане взяли на себя боевики ИГ*

В результате наезда автомобиля на группу иностранцев погибли четыре человека, еще трое пострадали
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Таджикистане обезвредили всех преступников, которые наехали в автомобиле на группу туристовВ Таджикистане обезвредили всех преступников, которые наехали в автомобиле на группу туристовФото: Александр БОЙКО
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Ответственность за наезд автомобиля на группу иностранных туристов в Таджикистане взяла на себя *ИГ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России. Об этом сообщила мониторинговая группа SITE Intelligence Group, которая следит за публикациями экстремистов в интернете.

Как ранее писал сайт kp.ru, около 15:30 в воскресенье, 29 июля, в Дангаринском районе Хатлонской области республики автомобиль марки «Део-Леганза» умышленно сбил семерых велосипедистов. Трое скончались на месте, четвертый позже умер в больнице. Еще три человека получили легкие травмы. По предварительным данным, погибли два американца, голландец и гражданин Швейцарии.

Сразу после наезда по поручению президента Таджикистана были мобилизованы все подразделения силовых структур, в итоге все подозреваемые в атаке на иностранцев были найдены. Одного удалось взять живым, двоих пришлось ликвидировать – они оказали яростное сопротивление при задержании.

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