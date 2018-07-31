Самый быстрый в мире Интернет – в Сингапуре

СЕГОДНЯ 00:27 2018-07-31T00:41:45+03:00

Второе место в этом рейтинге заняла Швеция, замыкает тройку лидеров Дания, а Россия расположилась на 47-й строчке

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В рейтинге стран с самым быстрым Интернетом в этом году первое место занял Сингапур, второе досталось Швеции, третье – Дании. Такие данные обнародовал британский сайт Cable, который оценивает качество интернет-соединения во всем мире.

В десятку лидеров вошли также Норвегия (четвертое место), за ней идут Румыния, Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Венгрия, а замыкает топ-10 британский остров Джерси в проливе Ла-Манш. Россия же расположилась на 47-й строчке рейтинга, сообщает Euromag.ru.

Исследователи отмечают, что в среднем скорость интернет-подключения в 200 странах и регионах, где собиралась информация, за год выросла почти на четверть – на 23%. Специалисты подсчитывали, сколько времени уйдет на то, чтобы скачать фильм в пять гигабайт при средней скорости подключения в стране.

Как ранее писал сайт kp.ru, награду за самый быстрый мобильный интернет в России получил «МегаФон». А в понедельник, 30 июля, стало известно, что на Большой кольцевой линии Московского метрополитена появился бесплатный Wi-Fi.