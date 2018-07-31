2018-07-31T01:33:44+03:00
В мире

Женщина едва не погибла, снимая грозу на смартфон: в неё попала молния

Этот момент запечатлен камерой iPhone, и жительница Шотландии опубликовала в интернете ролик-предупреждение [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Эффектный кадр для соцсетей может стоить жизниЭффектный кадр для соцсетей может стоить жизниФото: REUTERS
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Жительница шотландского города Галашилс опубликовала в интернете видео, которое должно послужить людям предупреждением: пользоваться мобильными телефонами в грозу очень опасно.

Когда началось ненастье и загремел гром, 42-летняя Трэйси Кутлуол с приятелем, двумя детьми и кошкой смотрели телевизор в гостиной. Хозяйка дома сказала всем подняться в свои спальни и выключить все электроприборы, а сама решила снять бурю на iPhone. Чтобы кадры получились более впечатляющими, открыла окно. Снимая, ещё пошутила, что её ударит током.

За кадром женщину просят быть осторожнее, та возражает: «Вам нравится буря».

Буквально через несколько секунд – громкий раскат грома и яркая вспышка, вскрик Трэйси, детский визг. Потом слышны всхлипывания: «В меня попала молния», и сматрфон отключился.

Позже женщина рассказала, что она никак не ожидала, что разряд угодит в неё, просто хотела запечатлеть зрелище из окна, надеясь на эффектное видео с молнией в тёмном небе.

«Я до сих пор в шоке», - приводит слова Трэйси Deadlinenews.

Кутлуол говорит, что телефон после удара молнии работает нормально, сама она тоже в порядке, только ощущает легкие покалывания в руках и приходит в ужас каждый раз при мысли, что могла погибнуть.

Кстати, напомним, в прошлом году сайт kp.ru писал о гибели советника главы Минздрава России Игоря Ланского в Крыму. Его ударило молнией, когда зазвонил мобильник.

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В женщину ударила молния, когда она пыталась снять грозу на смартфон.От смерти ее спас только резиновый чехол ее айфона

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