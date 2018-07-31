2018-07-31T02:04:38+03:00
Происшествия

В ГИБДД рассказали, какой день недели самый опасный для пешеходов

Чаще всего наезды на дорогах случаются по пятницам, реже – в выходные
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Оказывается, пятница - самый опасный день недели для пешеходовОказывается, пятница - самый опасный день недели для пешеходовФото: Михаил ФРОЛОВ
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Оказывается, самый опасный день недели для пешеходов – пятница, а вот по выходным связанные с наездом на людей дорожно-транспортные происшествия случаются реже, чем в будни. Максимальное количество, связанных с наездом на пешеходов, происходит по пятницам, минимальное - в выходные дни. Такие данные привели ТАСС в Госавтоинспекции МВД России.

«Неоднозначно распределилось количество наездов на пешеходов по дням недели. Максимальное количество наездов происходит по пятницам, минимальное – по воскресеньям и субботам. Более трети наездов на пешеходов совершены на пешеходных переходах», - рассказали в ведомстве.

В ГИБДД отметили, что в последнее время количество наездов вне пешеходных переходов, стало меньше погибших и пострадавших в таких ДТП. Привели цифры: в среднем по стране число наездов на пешеходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось почти на пять процентов, погибших под колесами машин – на 7,9%, получивших травмы в результате наезда – на 4,7%.

Представитель Госавтоинспекции подчеркнул, что одним из главных условий безопасности пешеходов является формирование дорожной культуры в обществе, передает ТАСС.

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