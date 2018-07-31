Венедиктова в совете директоров «Эха Москвы» заменила Годлина

СЕГОДНЯ 02:27 2018-07-31T02:49:38+03:00

Как выяснилось, миноритарии предложили ее кандидатуру еще в феврале

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Как стало известно, кандидатуру Екатерины Годлиной, которая сменила в совете директоров радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, предложили еще в феврале этого года.

Об этом рассказали в пресс-службе холдинга «Газпром-медиа», уточнив, что включить ее в список кандидатов предложили миноритарии закрытого акционерного общества (ЗАО) «Эхо Москвы», а в конце июня решением общего собрания акционеров Екатерина Годлина была избрана в совет директоров. В пресс-службе подчеркнули, что все процедуры прошли в строгом соответствии с уставом ЗАО, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал, что главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов покинул совет директоров «Эха Москвы», о чем сам и объявил. Причиной его ухода, как пояснил известный журналист, представлявший в совете миноритариев, послужил конфликт интересов во время обсуждения бюджета станции. Главной точкой преткновения стали дополнительные возвратные кредиты, предоставляемые «Газпромом» под двузначную процентную ставку. Миноритарии выступают категорически против них.