Эксперт: Россия ничего не будет выплачивать Польше

СЕГОДНЯ 03:00 2018-07-31T03:41:15+03:00

По словам политолога, заявляя о компенсациях за «ущерб» от СССР во время Второй Мировой войны, Варшава поступает как Иуда

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Предъявляя к России требования компенсировать «ущерб», якобы нанесенный Польше в годы Второй Мировой войны, Варшава поступает, как Иуда – предает своего спасителя.

Так прокомментировал вчерашнее заявление депутата польского сейма Аркадиуша Мулярчика директор Института политических исследований, председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты России Сергей Марков. Он подчеркнул, что наша страна «ничего не отдаст и ничего выплачивать не будет».

«Свои претензии Польша остриём направила в сторону России и Германии. Здесь имеет место и прагматический подход», - сказал он, напомнив, что ФРГ как лидер Евросоюза, требует от Польши соблюдать правила ЕС, а Варшава «хочет получать все выгоды членства в организации и не хочет вносить никакой вклад».

Именно поэтому, по его словам, поляки и выбрали путь шантажа: «современному Берлину каждый раз стараются напомнить о чудовищном преступлении в отношении Польши, которое было совершено во время Второй мировой войны». Но Германия еще в прошлом году заявила, что считает вопрос о репарациях закрытым.

«Мы заплатили сотнями тысяч жизней наших солдат за освобождение польских территорий от фашистов. А теперь Варшава предъявляет нам претензии и, по сути, ведет себя как предатель. Предает своего спасителя. Как Иуда», - сказал в беседе с ФАН Сергей Марков.

И добавил: «Только он потом повесился. Вот и Польша в философском смысле встала на этот путь. Те, кто предает спасителей, обычно плохо кончают».

Как ранее писал сайт kp.ru, польский депутат Аркадиуш Мулярчик, возглавляющий парламентский комитет по вопросам выплаты репараций, заявил, что сейм следующего созыва должен по примеру стран Балтии подготовить отчет о военном ущербе, нанесенном республике Советским Союзом. Правда, при этом он выразил сомнение, что Польше удастся хоть что-нибудь получить от России.

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