Минтранс предложил не взвешивать костыли, портфели и дамские сумочки перед посадкой в самолет

СЕГОДНЯ 05:57 2018-07-31T06:25:32+03:00

Для всех авиакомпаний в России теперь установлен минимальный вес бесплатной ручной клади – пять килограммов на одного пассажира Фото: Михаил ФРОЛОВ

В список вещей, которые предлагается не относить к ручной клади, вошли верхняя одежда, трости, ходунки и букет цветов

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Министерство транспорта России предложило вывести понятия ручной клади, бесплатный провоз которой в салоне самолета ранее был ограничен пятью килограммами, дамские сумки и мужские портфели, костыли и трости, а также некоторые другие предметы. Их можно будет не взвешивать перед полетом, взяв с собой на борт еще 5 кг других вещей.

Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале проектов нормативных правовых актов. В перечень вещей, которые пассажиры смогут взять в салон лайнера бесплатно сверх установленного лимита, вошли также верхняя одежда, портплед с костюмом, ходунки, складное кресло-коляска, лекарства, детское питание для ребенка на время полета и букет цветов.

Напомним, с 30 сентября прошлого года, как сообщал сайт kp.ru, вступили в силу поправки в Воздушный кодекс, разрешающие авиаперевозчикам не включать перевозку чемоданов в стоимость билета.

Позже, в начале октября, Минтранс внес изменения в правила воздушных перевозок пассажиров, грузов и багажа. Ведомство установило минимальный вес ручной клади – пять килограммов на одного пассажира – и расширило перечень вещей, которые можно взять с собой на борт самолета бесплатно.

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Изменения в законы внесли еще осенью. Авиакомпании продолжают подгонять под них свои правила. А пассажиры - удивляться, возмущаться, переплачивать и тратить нервы в аэропортах. Так каков же сейчас размер и вес ручной клади в самолете (подробности).