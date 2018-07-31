2018-07-31T07:19:26+03:00
Москва

Погода в Москве на 31 июля 2018 года: ожидается до 27 градусов тепла

Метеорологи обещают облачную погоду в Москве на 31 июля 2018 года
Екатерина БОЛГОВА
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Во вторник в Москве ожидается до 27 градусов теплаВо вторник в Москве ожидается до 27 градусов теплаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Синоптики прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков в Москве на вторник, 31 июля 2018 года.

По информации Гидрометцентра, дневная температура воздуха в российской столице составит от +25 до +27 градусов. Днем переменная облачность, без дождей. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 метров в секунду.

В ночь на среду, 1 августа, дождя также не будет. Температура воздуха составит от 13 до 15 градусов со знаком «плюс», днем — от 27 до 29 градусов. Малооблачно, без осадков, ветер северный, 5-10 метров в секунду.

В ночь на четверг, 2 августа, температура воздуха составит 13...15 градусов тепла. Днем — от 27 до 29 градусов выше нуля, малооблачно, без осадков. Ветер северный, 5-10 метров в секунду.

Как сообщал сайт kp.ru, на прошлой неделе, 28 июля, в Москве был зафиксирован температурный максимум с начала текущего года - столбики термометров на ВДНХ достигли плюс 31,1. Однако, как заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, на этой неделе температура будет более комфортной - от 23 до 28 градусов тепла.

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