2018-07-31T08:17:42+03:00
Политика

Пушков: Сохраняя санкции против России, Трамп противоречит сам себе

Ранее президент США объявил, что экономические «меры воздействия» на нашу страну останутся в том виде, в каком они есть
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей ПушковГлава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей ПушковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент США Дональд Трамп, заявивший, что не собирается ни отменять, ни ослаблять санкции против России, противоречит сам себе, ведь он неоднократно подчеркивал необходимость говорить с Москвой «на языке дипломатии». Так считает глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

«Трамп намерен сохранить санкции против России, т.е. политику силового давления, но говорить с нами на языке дипломатии. Одно противоречит другому», - написал он на своей странице в Twitter.

Как отметил российский сенатор, цель дипломатии – сотрудничество, «санкции же создают атмосферу конфронтации и являются её частью, подрывая возможности дипломатии».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что глава Белого дома пообещал сохранить американские санкции «в том виде, в каком они есть» на пресс-конференции с итальянским премьером Джузеппе Конте в Вашингтоне. Тогда же Трамп объявил о готовности ЕС строить за свой счет терминалы для приема газа из США, который, как надеются в Штатах, Европа будет покупать вместо российского.

Кстати, недавно сенатор-республиканец Джон Баррассо внес в конгресс на рассмотрение законопроект о санкциях, направленных против газопровода «Северный поток – 2». Он предлагает «наказывать долларом» всех, кто помогает России строить трубопровод по дну Балтийского моря, и поощрять тех, кто покупает газ у Штатов.

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