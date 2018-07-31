Пушков: Сохраняя санкции против России, Трамп противоречит сам себе
Президент США Дональд Трамп, заявивший, что не собирается ни отменять, ни ослаблять санкции против России, противоречит сам себе, ведь он неоднократно подчеркивал необходимость говорить с Москвой «на языке дипломатии». Так считает глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.
«Трамп намерен сохранить санкции против России, т.е. политику силового давления, но говорить с нами на языке дипломатии. Одно противоречит другому», - написал он на своей странице в Twitter.
Как отметил российский сенатор, цель дипломатии – сотрудничество, «санкции же создают атмосферу конфронтации и являются её частью, подрывая возможности дипломатии».
Ранее сайт kp.ru сообщал, что глава Белого дома пообещал сохранить американские санкции «в том виде, в каком они есть» на пресс-конференции с итальянским премьером Джузеппе Конте в Вашингтоне. Тогда же Трамп объявил о готовности ЕС строить за свой счет терминалы для приема газа из США, который, как надеются в Штатах, Европа будет покупать вместо российского.
Кстати, недавно сенатор-республиканец Джон Баррассо внес в конгресс на рассмотрение законопроект о санкциях, направленных против газопровода «Северный поток – 2». Он предлагает «наказывать долларом» всех, кто помогает России строить трубопровод по дну Балтийского моря, и поощрять тех, кто покупает газ у Штатов.