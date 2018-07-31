Против властей США подали иск из-за разрешения публиковать в интернете схему создания оружия на 3D-принтере

СЕГОДНЯ 09:00 2018-07-31T09:00:08+03:00

В США подали иск к администрации страны из-за разрешения публиковать в интернете схему создания оружия на 3D-принтере Фото: REUTERS

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На администрацию президента США подали иск за разрешение размещать в интернете схему сборки пистолета на 3D-принтере. Автор иска - генеральный прокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд.

«Это просто безумие — давать преступникам инструменты для создания не отслеживаемых, не определяемых пистолетов, напечатанных на 3D-принтере одним нажатием кнопки, но это именно то, что разрешает администрация Трампа», — сообщается в заявлении на сайте генпрокурора.

Кроме того, к иску генпрокурора Нью-Йорка присоединились еще несколько коллег Андервуд из других американских штатов. Они требуют от властей препятствовать распространению инструкции по сборке пистолета на 3D-принтере. А также отмечается, что заявление направлено против оружейной компании Defense Distributed и фонда «Вторая поправка».

Напомним, ранее в Чикаго прошел митинг за ужесточение контроля над оборотом оружия.