Украинец в своем рюкзаке пытался провезти боеприпасы в Крым
Гражданин Украины пытался провезти в Крым боеприпасы, которые он нес в своем рюкзаке. Об этом сообщила пресс-служба погрануправления ФСБ по региону.
Отмечается, что Мужчина пытался попасть в Крым пешком через пункт пропуска "Джанкой". У него были обнаружены 11 патронов калибра 5,56 миллиметров к карабину Weatherby американского производства.
По данным ФСБ, патроны были изъяты и отправлены на исследование.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 июля пограничники задержали гражданина Украины за попытку проникнуть в Крым по поддельному паспорту. Мужчина направлялся по маршруту Херсон – Севастополь.
Он признался, что поддельный документ ему не принадлежит и выдан на установочные данные неизвестного ему человека. По его словам, паспорт он заказал за три тысяч гривен на одном из херсонских интернет-сайтов. Против него возбудили уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы.