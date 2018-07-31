2018-07-31T09:10:40+03:00
Происшествия

Украинец в своем рюкзаке пытался провезти боеприпасы в Крым

Мужчина пытался попасть в Крым пешком через пункт пропуска "Джанкой"
Екатерина БОЛГОВА
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Украинец пытался провезти боеприпасы в КрымУкраинец пытался провезти боеприпасы в КрымФото: REUTERS
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Гражданин Украины пытался провезти в Крым боеприпасы, которые он нес в своем рюкзаке. Об этом сообщила пресс-служба погрануправления ФСБ по региону.

Отмечается, что Мужчина пытался попасть в Крым пешком через пункт пропуска "Джанкой". У него были обнаружены 11 патронов калибра 5,56 миллиметров к карабину Weatherby американского производства.

По данным ФСБ, патроны были изъяты и отправлены на исследование.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 июля пограничники задержали гражданина Украины за попытку проникнуть в Крым по поддельному паспорту. Мужчина направлялся по маршруту ХерсонСевастополь.

Он признался, что поддельный документ ему не принадлежит и выдан на установочные данные неизвестного ему человека. По его словам, паспорт он заказал за три тысяч гривен на одном из херсонских интернет-сайтов. Против него возбудили уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы.

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