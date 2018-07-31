В российском посольстве рассказали о состоянии здоровья спасенного в Пакистане альпиниста

СЕГОДНЯ 09:39 2018-07-31T09:39:50+03:00

Ранее во вторник стало известно о спасении альпиниста Александра Гукова из Санкт-Петербурга на горе Латок-1

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В посольстве России в Пакистане рассказали о состоянии здоровья российского альпиниста, спасенного в горах.

Напомним, ранее во вторник, 31 августа, стало известно о спасении альпиниста Александра Гукова из Санкт-Петербурга на горе Латок-1 в Пакистане. Он пропал несколько дней назад. В операции по спасению принимали участие пакистанские военные.

Представитель посольства России заявил, что состояние Гукова оценивается как тяжелое.

«Сейчас Александр находится в военном госпитале, в блоке интенсивной терапии», — рассказал источник.

Он отметил, что сейчас ожидаются результатов обследования Гукова, передает РИА Новости.

Как писала «Комсомольская правда», покорить вершину Латок-1 решили альпинисты из Санкт-Петербурга Александр Гуков и Сергей Глазунов. У них начались проблемы на спуске. Им сбросили груз с едой и снаряжением, но Глазунов погиб, сорвавшись вместе со снаряжением, а Гуков смог закрепиться на скале на высоте 6,2 тысячи метров. Спасти россиянина не удавалось несколько дней из-за погодных условий.