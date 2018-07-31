Премьер Италии: Диалог между США и РФ имеет фундаментальное значение для глобальной безопасности

СЕГОДНЯ 09:39 2018-07-31T09:40:15+03:00

Джузеппе Конте отметил, что санкции против Москвы не могут быть вечными

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте разделяет мнение президента США Дональда Трампа о том, что необходимо вернуть Россию в Группу семи и восстановить формат G8.

Об этом глава итальянского правительства заявил в ходе совместной пресс-конференции с американским лидером в Белом доме.

«Что касается России, Италия заинтересована в диалоге с Россией. И Италия также считает, что диалог между США и РФ является фундаментальным для того, чтобы добиться положительных результатов в глобальной перспективе с точки зрения стабильности и безопасности», - подчеркнул Конте.

Он напомнил, что у Италии «есть традиция поддержания интенсивных экономических отношений с Россией. Необходимы гарантии того, что «система санкций (против РФ) не влияет на гражданское общество, на экономику малых и средних предприятий», отметил Конте.

С этой точки зрения, по мнению итальянского премьера, экономические ограничения против Москвы не могут быть вечными, хотя вопрос их отмены прочно связан с имплементацией Минских соглашений.

Также Конте поддержал позицию Трампа по более справедливому распределению оборонных расходов стран НАТО, назвав ее «абсолютно резонной».

«Я лично буду поддерживать эту повестку и стараться доносить эти позиции до остальных», - пообещал Конте.

Как сообщал сайт «КП», на саммите в Брюсселе Трамп в очередной раз упрекнул партнеров по НАТО в нежелании исполнять взятые на себя обязательства по повышению военных расходов до установленного уровня в 2% от ВВП. В настоящее время этого требования придерживаются лишь восемь стран альянса. Оборонный бюджет самих США достигает 3,58% ВВП.