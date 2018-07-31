Россия поставит США еще шесть ракетных двигателей РД-180

СЕГОДНЯ 10:03 2018-07-31T10:06:34+03:00

Российские РД-180 используются в американских ракетах Atlas V, и пока в США создать подобные двигатели не удалось Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Энергомаш» и американская ULA заключили контракт на 2020 год

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Россия в 2020 году поставит Соединенным Штатам еще шесть ракетных двигателей РД-180, которые будут использоваться при запуске американских тяжелых ракет-носителей Atlas V.

О новом соглашении Научно-производственного объединения «Энергомаш» и консорциума United Launch Alliance (ULA) сообщил журналистам генеральный директор «Энергомаша» Игорь Арбузов.

«Мы подписали контракт уже на 2020 год, в рамках которого поставим нашим партнерам еще шесть двигателей РД-180», - сказал он в интервью РИА Новости.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в 2014 году конгресс США запретил закупки российских двигателей, необходимых, в частности, и для запуска американских военных спутников. Однако вскоре запрет отменили, а Пентагон признал, что на разработку собственных ракетных двигателей, способных заменить купленные в России, уйдут долгие годы.

Напомним, United Launch Alliance является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin.