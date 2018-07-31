2018-07-31T11:09:58+03:00
Общество

Умерла Наталья Кузнецова — актриса театра имени Ермоловой

Актриса Наталья Кузнецова умерла в возрасте 55 лет, причина смерти не уточняется
Екатерина БОЛГОВА
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Актриса Наталья КузнецоваАктриса Наталья КузнецоваФото: кадр из фильма
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Умерла Наталья Кузнецова — актриса московского театра имени М. Н. Ермоловой.

Она скончалась в возрасте 55 лет, сообщили в пресс-службе театра во вторник, 31 июля. При этом там не назвали причину смерти артистки.

"Наталья Кузнецова скончалась. Сезон в театре закрыт, поэтому прощание пройдет 1 августа в Боткинской больнице", - сообщили в пресс-службе театра.

Там отметили, что похороны состоятся на Митинском кладбище, передает ТАСС.

Наталья Кузнецова окончила ГИТИС, с 1984 года работала в театре имени М. Н. Ермоловой. Была занята в спектаклях "Язычники", "Утиная охота-90", "Бедность не порок", "Архив графини "Д", "Жизнь моя, иль ты приснилась мне?", "Битва ангелов", "Барышня-крестьянка" и других.

Актриса также много снималась в кино, сыграла роли в фильмах "Жуков", "Бигль", "Темное царство", "Сваха".

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