СЕГОДНЯ 10:48 2018-07-31T10:48:31+03:00

В Тегеране озвучили условия для начала переговоров с Вашингтоном Фото: REUTERS

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Для начала переговоров с Тегераном Вашингтону необходимо вернуться к соблюдению так называемой «ядерной сделки». Об этом заявил советник президента Ирана Хамид Абуталеби.

«Уважение к иранской нации, сокращение враждебной риторики и возвращение к ядерной сделке — вот те шаги, которые могли бы привести к переговорам между Тегераном и Вашингтоном», - написал Абуталеби на своей странице в Твиттер.

Таким образом он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который выразил готовность встретиться с иранским коллегой Хасаном Роухани без предварительных условий. Впрочем, американский лидер усомнился в том, что Тегеран готов приступить к переговорам.

Кроме того, в Белом доме сразу были вынуждены добавить, что дипломатические устремления Трампа не меняют позиции администрации США и не намекают на возможное смягчение санкций против Ирана.

В свою очередь госсекретарь США Майкл Помпео отметил, что предварительные условия для американо-иранского саммита все же есть. По его словам, Тегеран должен «фундаментально изменить отношение к своему народу», прекратить «злонамеренное поведение» и присоединиться к работе над соглашением, которое действительно предотвратит распространение ядерного оружия.

Как сообщал сайт «КП», 8 мая Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВП) — международного соглашения, в соответствии с которым Иран существенно ограничил параметры своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

Подписанный президентом США меморандум предполагает не только возобновление старых санкций против Тегерана, но и введение новых.