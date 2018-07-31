2018-07-31T11:03:40+03:00
Общество

Владельцам вернули собаку, которая стала символом трагедии в Греции

Из-за пожара пес прыгнул в море и доплыл до скалы, где его заметил фотограф
Екатерина БОЛГОВА
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Последствия природных пожаров в ГрецииПоследствия природных пожаров в ГрецииФото: REUTERS
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В Греции владельцам вернули собаку, которая стала символом трагедии с лесными пожарами, бушевавшими в этой стране в июле 2018 года. В результате катастрофы погибли больше 90 человек и более 170 были пострадали.

Напомним, испугавшись огня, пес прыгнул в море и доплыл до скалы, где его заметил фотограф. Изображение бедного животного разлетелось в социальных сетях, пользователи которых пытались найти владельца собаки. Примерно через неделю поисков в греческой группе зоозащитников, сообщили, что собаку зовут Луа и что она благополучно вернулась к своим хозяевам.

"Ее узнали хозяева! Ее зовут Луа! Они не позволят ей умереть. Они обожают ее! Они не знали, что делать в этом ужасе", — прокомментировали в организации.

Собака, лежащая на скале, стала символом катастрофы в Греции. Фото: Kalogerikos Nikos/ Facebook

Собака, лежащая на скале, стала символом катастрофы в Греции. Фото: Kalogerikos Nikos/ Facebook

По словам друга семьи, после начала пожара Луа освободилась от ошейника и убежала, пытаясь спастись в море в районе пляжа Коккино Лиманаки. Сейчас семья вернулась в свой дом в Афинах, пишет Daily Mail.

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