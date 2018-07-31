СЕГОДНЯ 11:22 2018-07-31T11:23:02+03:00

Турция не приемлет угроз со стороны США Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Анкаре подчеркнули, что поведение Вашингтона не соответствует стратегическим союзническим отношениям между странами

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Анкара находит неприемлемым язык угроз, который использует Вашингтон в отношении своего стратегического союзника. Об этом говорится в заявлении, выпущенном по итогам заседания Совбеза Турции.

«Язык угроз, используемый США в отношении Турции, является неуважением к двусторонним отношениям и абсолютно неприемлем», - говорится в документе.

Также подчеркивается, что легкомысленное отношение США к договоренностям с Турцией в оборонной сфере «неизбежно навредит стратегическим отношениям между двумя странами».

В понедельник состоялось первое заседание Совета безопасности Турции после прошедших в конце июня досрочных парламентских и президентских выборов. Председательствовал на встрече президент республики Тайип Эрдоган. В заседании также приняли участие вице-президент Фуат Октай, министр национальной обороны Хулуси Акар, глава МВД Сулейман Сойлу, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу и глава Генштаба ВС Яшар Гюлер.

Напомним, отношения США и Турции переживают непростой период: Анкара долгое время выражала недовольство поддержкой, которую Вашингтон оказывает вооруженным курдским отрядам на севере Сирии.

Кроме того, американская сторона отказалась выдать проживающего в США мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти считают главным вдохновителем попытки военного переворота летом 2016 года.

Масла в огонь подлили недавние заявления президента США Дональда Трампа, пообещавшего ввести санкции против Турции, если власти страны не освободят американского пастора Эндрю Брансона. Последнего задержали в 2017 году в Измире — Анкара обвиняет его в связях с гюленистами и Рабочей партией Куридистана