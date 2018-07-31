2018-07-31T11:29:16+03:00
Политика

Business Insider сообщил о превосходстве российского фрегата над кораблями США

Речь идет о втором фрегате класса "Адмирал Горшков" — "Адмирале Касатонове"
Екатерина БОЛГОВА
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Фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков»Фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков»Фото: Министерство обороны РФ
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Портал Business Insider сообщил, что российский сторожевой корабль "Адмирал флота Касатонов" превосходит боевые суда прибрежной зоны Соединенных Штатов.

"Второй фрегат класса "Адмирал Горшков" — "Адмирал Касатонов" еще строится, но уже сейчас корабль кажется хорошо вооруженным. В особенности, если сравнивать его с американскими кораблями прибрежной зоны серии LCS, которые также сталкиваются с задержками и имеют проблемы с двигателями", — пишет издание.

Напомним, сторожевые корабли проекта 22350 предназначены для ведения боевых действий в океанской зоне против надводных судов и подлодок, а также для отражения воздушных нападений. Из-за оригинальной архитектуры надстройки уменьшена отражающая поверхность кораблей, а это дает снижение их заметность для радиолокации.

Второй фрегат серии — "Адмирал флота Касатонов" и будет готов к морской службе не раньше следующего года. Сейчас он проходит заводские испытания. Корабль имеет два зенитных ракетно-артиллерийских комплекса "Палаш", противокорабельные и крылатые ракеты и другие вооружения.

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