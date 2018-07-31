СЕГОДНЯ 11:40 2018-07-31T11:40:29+03:00

Новые санкции ЕС не отразятся на строительстве моста, заявили в Крыму Фото: Василий БАТАНОВ

Новые санкции ЕС не помешают реализации инфраструктурных проектов на полуострове

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Новые санкции ЕС никак не отразятся на темпах строительства Крымского моста через Керченский пролив. Об этом сообщили представители генерального подрядчика, реализующего масштабный проект.

«(Введение санкций) никак не отразится на реализации проекта», - подтвердили ТАСС в информационном центре «Крымский мост».

В Госкомитете дорожного хозяйства Республики Крым также отметили, что новые санкции Евросоюза не помешают строительству трассы «Таврида» на полуострове.

Как сообщал сайт «КП», ранее Совет ЕС пополнил санкционные списки шестью российскими организациями, участвовавшими в строительстве Крымского моста.

Речь идет о предприятиях ОАО «Институт Гипростроймост», ПАО «Мостотрест», АО «ВАД», ООО «Стройгазмонтаж», ООО «Стройгазмонтаж-Мост», и судостроительный завод «Залив». Ограничения предполагают, что их активы на территории ЕС будут заморожены, а европейским компаниям запрещено предоставлять им финансовые средства.

Напомним, автодорожная часть Крымского моста была открыта для движения 16 мая 2018 года. В настоящее время продолжается возведение железнодорожной части, которую планируется закончить к концу 2019 года.