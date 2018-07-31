Беженцы покидают лагеря в Сирии и возвращаются в свои дома

СЕГОДНЯ 12:10 2018-07-31T12:10:23+03:00

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Беженцы покидают лагерь в Рсасе в провинции Эс-Сувейда на юго-западе Сирии и постепенно возвращаются в свои дома на освобожденных от боевиков территориях. Об этом сообщил директор лагеря для вынужденных переселенцев Азза Сент Уйн.

«За время войны через этот лагерь для беженцев прошло 47 тысяч человек. А сейчас здесь осталось лишь 1073 человека. В последнее время люди уходят отсюда в свои дома. Хочется отметить, что это не единичные случаи, а общая тенденция», - приводит слова представителя лагеря сайт телеканала «Звезда».

Азза Сент Уйн добавил, что только за последние 20 дней лагерь покинули порядка двадцати семей, в которых по шесть-семь человек.

При этом сами беженцы благодарят администрацию лагеря и отмечают, что ни в чем здесь не нуждаются.

«Меня здесь все устраивает, в этом лагере у нас есть все необходимое и мы ни в чем не нуждаемся», - заявила одна из жительниц лагеря Сухад Хаджани, которая пять лет назад приехала сюда из Восточной Гуты.