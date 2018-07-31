«Все будет хорошо»: Андрей Волков прокомментировал спасение российского альпиниста в горах Пакистана

СЕГОДНЯ 13:02 2018-07-31T13:05:45+03:00

Президент федерации альпинизма России рассказал Радио «Комсомольская правда» о состоянии Александра Гукова, который более недели выживал на высоте 6200 метров без еды и связи

Изменить размер текста: A A

Спасение российского альпиниста Александа Гукова, которые более недели был заблокирован в горах Пакинстана, можно считать чудом. Такое мнение выразил Президент федерации альпинизма России Андрей Волков в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Это довольно чудесное дело. Поэтому мы все очень рады. Потому что снять с такой высоты вертолетом очень сложно», - подчеркнул Волков.

Россиянин более недели в полном одиночестве находился на высоте около шести километров, без еды и связи. Естественно, что альпинист изможден и поэтому находится в госпитале Исламабаде. Подробного отчета о состоянии Александра Гукова пока не поступало, добавил глава федерации.

«Но мы предварительно знаем, раз он мог немножко двигаться сам, сам выполнил операцию пристегивания к фалу, которым его снимали, значит, он хоть и в очень тяжелом состоянии, но с ним все в порядке. Он контролирует себя, он может немножко говорить. Он просто очень ослаб. А так, я надеюсь, все будет в порядке. Там нет никаких обморожений», - уточнил Волков.

Гуков начал восхождение 22 июля вместе со своим другом Сергеем Глазуновым — вместе россияне мечтали покорить неприступную вершину Латок-1 высотой 7145. Однако во время восхождения, 26 июля, Глазунов сорвался вместе со всем снаряжением и погиб.

Обнаружить тело погибшего альпиниста будет почти невозможно, считает Волков.

«Тело пока не обнаружено. Там очень большая стена. И при срыве там очень сложно найти. Тем более со стены все время падают и лавины, и камнепады. Чрезвычайно сложно обнаружить тело. Если не сказать – почти невозможно», - добавил президент федерации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российский турист, застрявший на неделю в горах Пакистана, чуть не уронил вертолет во время своего спасения

Россиянин зацепился за воздушное судно тросом на высоте 6200 метров, но забыл открепить свой карабин от скалы. К счастью, пилот вовремя среагировал и сумел удержаться в воздухе. (подробности)