«Выбирайте пути объезда»: В Росавтодоре рассказали об обстоятельствах обрушения наземного перехода в Подмосковье

СЕГОДНЯ 13:20 2018-07-31T13:20:31+03:00

В Росавтодоре рассказали об обстоятельствах обрушения наземного перехода в Подмосковье Фото: Youtube

Как сообщили Радио «Комсомольская правда» в пресс-службе агентства, происшествие на трассе М8 в Пушкинском районе произошло по вине водителя грузовика, работы по ликвидации последствий аварии продолжаются

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Движение на участке трассы М8 «Холмогоры» в Пушкинском районе Подмосковья временно перекрыто из-за дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика. Об этом сообщила Радио «Комсомольская правда» руководитель пресс-службы «Росавтодора» Анна Максимова.

«Водитель автомобиля не учел его габариты, двигался с поднятым кузовом и повредил надземный пешеходный переход, расположенный на данном участке. Мы просим водителей учитывать информацию и выбирать пути объезда», - пояснила Макимова.

По ее словам, обстоятельства аварии были зафиксированы на видео, сейчас расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы.

«Водитель грузового автомобиля не учел габариты транспортного средства, двигался с поднятым кузовом...Будут проводиться действия, в том числе ГИБДД, МВД, которые определят виновного и степень наказания», - отметила Максимова.

«Росавтодор» уже организовал работу по ликвидации последствий происшествия.

«Группа оперативного реагирования, подрядная дорожная организация демонтировала барьерное ограждение, благодаря чему мы переключили частично движение на региональную дорожную сеть», - добавила глава пресс-службы агентства.

Как сообщал сайт «КП», ранее на Ярославском шоссе произошло крупное ДТП — грузовик марки «Вольво» столкнулся с опорой наземного пешеходного перехода, после чего вся конструкция рухнула на проезжую часть. При этом пострадал водитель грузовика, ему была оказана медицинская помощь.