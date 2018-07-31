Дворкович объяснил весенний рост цен на бензин

СЕГОДНЯ 13:27 2018-07-31T13:27:57+03:00

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Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович объяснил резкий рост цен на бензин в стране весной 2018 года. По его мнению, нефтяники подняли цены на топливо, воспользовавшись сменой правительства в течение двух-трех недель.

"То, что произошло на бензиновом рынке, скорее, вопрос пересменки в правительстве и отсутствия должного ежедневного управления этой сложной системой сдержек и противовесов в период этой пересменки", - сказал Дворкович в интервью РБК.

Он подчеркнул, что не обвиняет кого-то конкретного, а называет объективный фактор. По словам бывшего вице-премьера, нефтяные компании решили реализовать потенциал увеличения цен из-за "небольшой, буквально двух-трехнедельной перестановки местами и ожиданий, что налоги могут повыситься".

Напомним, в апреле этого года в России резко выросли цены на бензин, прибавив 8% с начала года. Власти объяснили это ростом цен на нефть, из-за чего нефтяные компании нарастили экспорт в ущерб поставкам на внутренний рынок, а это привели к увеличению цен на внутреннем рынке.