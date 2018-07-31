2018-07-31T13:41:25+03:00
Общество

Прощание с актрисой Натальей Кузнецовой состоится 1 августа

Стали известны время и место прощания с актрисой Натальей Кузнецовой
Екатерина БОЛГОВА
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Актриса Наталья КузнецоваАктриса Наталья КузнецоваФото: кадр из фильма
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Прощание с актрисой Натальей Кузнецовой состоится в среду, 1 августа, с 11 часов утра. Об этом сообщила заместитель художественного руководителя Московского театра имени Ермоловой Галина Боголюбова.

По ее словам, прощание начнется в Боткинской больнице. Отпевание будет проходить там же. Похоронят Наталью Кузнецову на Митинском кладбище в Москве, передает РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно, что актриса Наталья Кузнецова умерла в воскресенье, 29 июля, в возрасте 55 лет. Причина смерти не называлась, но известно, что артистка тяжело болела.

В Московском театре имени Ермоловой Наталья Кузнецова работала с 1984 года. Он исполняла роли в спектаклях "Утиная охота — 90", "Барышня-крестьянкка", "Бедность не порок" и многих других. Также активно снималась в телевизионных и кинофильмах, так как "Сваха", "Жуков", "Дураки умирают по пятницам".

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