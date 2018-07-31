2018-07-31T14:25:36+03:00
Политика

Турчинов предложил ввести уголовную ответственность за импорт российских товаров

Ранее секретарь СНБО заявил, что строительство Крымского моста является «серьезной угрозой безопасности» Украины
Екатерина БОЛГОВА
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Секретарь СНБО Украины Александр ТурчиновСекретарь СНБО Украины Александр ТурчиновФото: REUTERS
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов предложил ввести уголовную ответственность за закупку товаров, импортируемых из России.

«Мне кажется, что нужна не только моральная, но и уголовная ответственность за финансовую поддержку страны-агрессора для тех, кто закупает в России вещи, которые могут производиться на Украине», — сказал Турчинов в эфире телеканала «112 Украина» во вторник, 31 июля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Турчинов заявил, что строительство Крымского моста Россией якобы является «серьёзной угрозой безопасности» Украины, так как создает военную опасность стране с юга.

"Благодаря мосту теперь можно оперативно перебрасывать значительные силы Сухопутных войск РФ в Крым с последующим проведением наступательных операций на юге Украины", - заявил украинский политик. Кроме того, по его словам, на полуострове и так находится значительный российский военный контингент.

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