2018-07-31T14:38:50+03:00
Происшествия

В Греции неизвестные устроили стрельбу в цыганском таборе: ранены 13 человек

Одного из троих злоумышленников удалось задержать, им оказался 17-летний парень
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Двое злоумышленников все еще находятся в розыскеДвое злоумышленников все еще находятся в розыскеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Неизвестные злоумышленники устроили вооруженное нападение на цыганский табор, расположенный на греческом острове Родос. В результате инцидента пострадали 13 человек.

По данным правоохранителей, около полуночи трое молодых людей, также принадлежащих к ромской национальности, подъехали к табору на автомобиле и октрыли огонь из охотничьих карабинов прямо по палаткам.

Всех раненых позже доставили в больницу города Родос. Шестерых пострадавших отпустили после оказания медицинской помощи, еще семь человек все еще находятся под наблюдением медиков.

Вскоре после нападения полицейским удалось задержать одного из злоумышленников. Им оказался 17-летний парень. Мотивы совершенного преступления пока неизвестны, сообщает Афинское агентство новостей.

Между тем, ранее сайт kp.ru писал о том, что во вторник, 31 июля, стрельба произошла также в районе Южного вокзала в Брюсселе. В результате инцидента пострадал один человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гидрометцентр предупредил о снижении урожая зерновых на 15-20% по сравнению с прошлогодним
В одном из парков Манчестера обнаружили тела двух мужчин
Трамп призвал усилить охрану границ США из-за роста числа убийств в Мексике
В Бельгии мужчина устроил взрыв на футбольной площадке
В одной из квартир Нью-Йорка обнаружены тела троих взрослых и ребенка
Исполнитель теракта в Манчестере был эвакуирован британскими ВМС из Ливии в 2014 году
Защита Януковича подает жалобы на суд за попытку ввести в дело госадвоката
Туристы попали под камнепад в горах Киргизии
Сровняли с асфальтом: Президент Филиппин приехал на «казнь» контрабандных Harley Davidson и Lamborghini
Захарова рассказала о «целебном» фото с Лавровым
МИД РФ выразил благодарность пакистанским пилотам, спасшим российского альпиниста
На границе США и Канады произошла авиакатастрофа
Турчинов предложил ввести уголовную ответственность за импорт российских товаров
Россия откроет генконсульство на острове Пхукет
Власти китайской провинции конфискуют у населения гробы
Захарова прокомментировала новые санкции ЕС в отношении России
Стрельба в районе Южного вокзала в Брюсселе: один человек ранен
На западе Москвы разыскивают похитителя торгового киоска
Прощание с актрисой Натальей Кузнецовой состоится 1 августа
Киев готовит санкции против 19 российских компаний из-за Крымского моста
Дворкович объяснил весенний рост цен на бензин
Дворкович объяснил весенний рост цен на бензин
«Выбирайте пути объезда»: В Росавтодоре рассказали об обстоятельствах обрушения наземного перехода в Подмосковье
«Все будет хорошо»: Андрей Волков прокомментировал спасение российского альпиниста в горах Пакистана
Руководитель гражданской авиации Малайзии ушел в отставку после публикации доклада по исчезнувшему MH370
Замглавы ФСИН принес извинения заключенному, которого пытали в ярославской колонии
Беженцы покидают лагеря в Сирии и возвращаются в свои дома
В Москве госпитализировали Аскольда Запашного