В Греции неизвестные устроили стрельбу в цыганском таборе: ранены 13 человек

СЕГОДНЯ 14:38 2018-07-31T14:38:50+03:00

Двое злоумышленников все еще находятся в розыске Фото: REUTERS

Одного из троих злоумышленников удалось задержать, им оказался 17-летний парень

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Неизвестные злоумышленники устроили вооруженное нападение на цыганский табор, расположенный на греческом острове Родос. В результате инцидента пострадали 13 человек.

По данным правоохранителей, около полуночи трое молодых людей, также принадлежащих к ромской национальности, подъехали к табору на автомобиле и октрыли огонь из охотничьих карабинов прямо по палаткам.

Всех раненых позже доставили в больницу города Родос. Шестерых пострадавших отпустили после оказания медицинской помощи, еще семь человек все еще находятся под наблюдением медиков.

Вскоре после нападения полицейским удалось задержать одного из злоумышленников. Им оказался 17-летний парень. Мотивы совершенного преступления пока неизвестны, сообщает Афинское агентство новостей.

Между тем, ранее сайт kp.ru писал о том, что во вторник, 31 июля, стрельба произошла также в районе Южного вокзала в Брюсселе. В результате инцидента пострадал один человек.