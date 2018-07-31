МИД РФ выразил благодарность пакистанским пилотам, спасшим российского альпиниста

СЕГОДНЯ 14:40 2018-07-31T14:41:38+03:00

Команда пакистанских спасателей, вызволившая Александра Гукова. Пилот вертолета в верхнем ряду по центру (в красной куртке). Фото: mountain.ru

Ранее военно-воздушные силы исламской республики провели успешную операцию по вызволению россиянина Александра Гукова, который более недели был заблокирован в горах

Изменить размер текста: A A

Министерство иностранных дел РФ выступило с благодарностью властям Пакистана и пилотам исламской республики, участвовавшим в спасении российского альпиниста Александа Гукова.

С соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.

«Выражаем глубокую признательность властям Исламской Республики Пакистан и лично пакистанским пилотам за помощь в спасении нашего соотечественника», - говорится в комментарии.

Отмечается, что в настоящее время Гуков находится в военном госпитале в Скарду, его состояние оценивается как тяжелое. Российское посольство в Исламабаде держит ситуацию на особом контроле.

Как сообщал сайт «КП», 22 июля альпинист Александр Гуков и его товарищ Сергей Глазунов начали восхождение на гору Латок-1 в пакистанской области Гилгит-Балтистан. Во время восхождение, 26 июля, Глазунов сорвался вместе со всем снаряжением и погиб.

В результате Глазунов остался заблокированным на высоте около 6200 метров, без еды и средств связи. Почти неделю альпинист выживал в полном одиночестве на склоне Латок-1, пока 31 июля пакистанские военные летчики и спасатели не смогли эвакуировать его на вертолете.