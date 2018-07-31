2018-07-31T14:41:38+03:00
Общество

МИД РФ выразил благодарность пакистанским пилотам, спасшим российского альпиниста

Ранее военно-воздушные силы исламской республики провели успешную операцию по вызволению россиянина Александра Гукова, который более недели был заблокирован в горах
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Команда пакистанских спасателей, вызволившая Александра Гукова. Пилот вертолета в верхнем ряду по центру (в красной куртке). Фото: mountain.ruКоманда пакистанских спасателей, вызволившая Александра Гукова. Пилот вертолета в верхнем ряду по центру (в красной куртке). Фото: mountain.ru
Изменить размер текста:

Министерство иностранных дел РФ выступило с благодарностью властям Пакистана и пилотам исламской республики, участвовавшим в спасении российского альпиниста Александа Гукова.

С соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.

«Выражаем глубокую признательность властям Исламской Республики Пакистан и лично пакистанским пилотам за помощь в спасении нашего соотечественника», - говорится в комментарии.

Отмечается, что в настоящее время Гуков находится в военном госпитале в Скарду, его состояние оценивается как тяжелое. Российское посольство в Исламабаде держит ситуацию на особом контроле.

Как сообщал сайт «КП», 22 июля альпинист Александр Гуков и его товарищ Сергей Глазунов начали восхождение на гору Латок-1 в пакистанской области Гилгит-Балтистан. Во время восхождение, 26 июля, Глазунов сорвался вместе со всем снаряжением и погиб.

В результате Глазунов остался заблокированным на высоте около 6200 метров, без еды и средств связи. Почти неделю альпинист выживал в полном одиночестве на склоне Латок-1, пока 31 июля пакистанские военные летчики и спасатели не смогли эвакуировать его на вертолете.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гидрометцентр предупредил о снижении урожая зерновых на 15-20% по сравнению с прошлогодним
В одном из парков Манчестера обнаружили тела двух мужчин
Трамп призвал усилить охрану границ США из-за роста числа убийств в Мексике
В Бельгии мужчина устроил взрыв на футбольной площадке
В одной из квартир Нью-Йорка обнаружены тела троих взрослых и ребенка
Исполнитель теракта в Манчестере был эвакуирован британскими ВМС из Ливии в 2014 году
Защита Януковича подает жалобы на суд за попытку ввести в дело госадвоката
Туристы попали под камнепад в горах Киргизии
Сровняли с асфальтом: Президент Филиппин приехал на «казнь» контрабандных Harley Davidson и Lamborghini
Захарова рассказала о «целебном» фото с Лавровым
На границе США и Канады произошла авиакатастрофа
В Греции неизвестные устроили стрельбу в цыганском таборе: ранены 13 человек
Турчинов предложил ввести уголовную ответственность за импорт российских товаров
Россия откроет генконсульство на острове Пхукет
Власти китайской провинции конфискуют у населения гробы
Захарова прокомментировала новые санкции ЕС в отношении России
Стрельба в районе Южного вокзала в Брюсселе: один человек ранен
На западе Москвы разыскивают похитителя торгового киоска
Прощание с актрисой Натальей Кузнецовой состоится 1 августа
Киев готовит санкции против 19 российских компаний из-за Крымского моста
Дворкович объяснил весенний рост цен на бензин
Дворкович объяснил весенний рост цен на бензин
«Выбирайте пути объезда»: В Росавтодоре рассказали об обстоятельствах обрушения наземного перехода в Подмосковье
«Все будет хорошо»: Андрей Волков прокомментировал спасение российского альпиниста в горах Пакистана
Руководитель гражданской авиации Малайзии ушел в отставку после публикации доклада по исчезнувшему MH370
Замглавы ФСИН принес извинения заключенному, которого пытали в ярославской колонии
Беженцы покидают лагеря в Сирии и возвращаются в свои дома
В Москве госпитализировали Аскольда Запашного