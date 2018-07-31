Захарова рассказала о «целебном» фото с Лавровым

СЕГОДНЯ 14:40 2018-07-31T14:41:12+03:00

Портрет министра иностранных дел РФ был опубликован в официальном микроблоге ведомства в Twitter

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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о происхождении «целебной» фотографии главы ведомства Сергея Лаврова. Она назвала это изображение традиционным для различных мероприятий с участием министра.

Напомним, накануне в официальном микроблоге МИД России в Twitter появилась фотография Лаврова с российским флагом в руках. «Фото целебное. Прикладывать к больным местам на планете. В ряде географических точек может вызывать эффект экзорцизма», - гласила подпись к изображению.

«Вчера он (глава МИД РФ Сергей Лавров) выступал на форуме "Территория смыслов". Традиционно там министра просят сфотографироваться. В один из прошлых разов это были фото с глобусом, сейчас - с флагом», - рассказала Захарова журналистам во вторник, 31 июля.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: МИД РФ/ Twitter

Напомним, ранее Захарова также прокомментировала информацию о введении новых санкицй Евросоюза в отношении России из-за строительства Крымского моста.